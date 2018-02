Si rovescia barcone in Libia: è strage

Una nuova strage di migranti sarebbe avvenuta al largo della Libia. A darne notizia è l'Agenzia delle Nazioni unite per la migrazione (Oim) con un comunicato in cui viene specificato che "almeno 90 migranti sono annegati, quando una barca si è capovolta al largo delle coste libiche questa mattina".

Per Oim Libya, dieci cadaveri sarebbero arrivati sulle coste nordafricane. Tra i dispersi ci sarebbero molti pachistani. Per la sezione libica dell'agenzia Onu alcuni sarebbero tornati a nuovo sulla terraferma.

Oim sottolinea come il numero di pachistani in mare in questi primi mesi dell'anno sia aumentato esponenzialmente. "Nel 2017 i migranti pachistani che arrivavano via mare in Italia dalla Libia rappresentavano la 13esima nazionalità.Quest'anno, però, sono già la terza con circa 240 raggiungendo l'Italia a gennaio. In confronto, solo nove pakistani erano arrivati in Italia via mare a gennaio 2017".

Nel complesso sono già oltre 6.600 i migranti arrivati in Europa dall'inizio dell'anno. Il 64 per cento è sbarcato in Italia.

(Agenzie)