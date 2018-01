Siria, il grande azzardo di Erdogan

di Leone Grotti

L’operazione militare turca in territorio siriano, “Ramoscello d’ulivo”, è entrata nel suo quarto giorno e al di fuori del nome non ha nulla di pacifico. L’esercito della Mezzaluna, supportato da 25 mila uomini dell’Esercito libero siriano, i cosiddetti ribelli, ha cominciato a bombardare la città settentrionale siriana di Afrin sabato e ha oltrepassato il confine domenica. Per ora ha conquistato qualche villaggio minore, ma non ha ancora fatto il suo ingresso nella città controllata dai curdi. Nonostante la battaglia sia solo agli inizi, il bilancio è già pesante: 73 morti tra civili, curdi e ribelli, contro due vittime dalla parte dell’esercito turco. L’obiettivo di Ankara è assicurarsi il controllo dell’enclave curda a ovest del fiume Eufrate per impedire che le milizie curde Ypg, che già controllano vasti territori nella parte nord-orientale della Siria al confine con la Turchia, riescano a unire i propri territori e a costituire in futuro uno Stato nazionale nel nord del Paese. Erdogan, infatti, ritiene che le milizie dell’Ypg siano alleate del Pkk, gruppo terrorista curdo da decenni in lotta con Ankara.

L’operazione militare è cominciata dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato di voler creare una forza di controllo delle frontiere siriane con la Turchia e l’Iraq, costituita da circa 30mila soldati e comandata direttamente dai leader dei combattenti curdi. Il segretario di Stato, Rex Tillerson, ha infatti dichiarato che gli americani non hanno alcuna intenzione di abbandonare il territorio siriano, permettendo così una possibile rinascita dello Stato islamico. Attualmente gli USA sono presenti sul territorio siriano con 2 mila uomini, impegnati nell’addestramento e nel sostegno alle Forze democratiche siriane (Fds) contro l’Isis, e con una mezza dozzina di basi militari.