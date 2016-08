Siria, l'intervento turco preoccupa l'Iran

Il ministero degli Esteri iraniano, tramite il suo portavoce Bahram Ghasemi, ha espresso preoccupazione per l'intervento militare turco in territorio siriano, definendo inaccettabile la violazione di sovranità e chiedendo alle forze armate turche di ritirarsi dal Paese.

"Sebbene combattere il terrorismo e agire per la stabilità e la sicurezza della regione" sia importante, ha detto Ghasemi citato dalla Mehr, "questo fatto non può e non deve essere usato per giustificare la violazione dell'integrità territoriale e il mancato rispetto della sovranità di un altro Paese, conducendo operazioni militari senza previo coordinamento con il governo centrale".

Usando la parola "inaccettabile" per questo fatto, il diplomatico iraniano ha detto che il permanere delle forze militari in Siria complicherebbe ulteriormente la situazione e condurrebbe alla morte di ancora più civili.

