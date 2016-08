«In Siria per sperare contro ogni speranza»

di Maria Acqua Simi

Sembrava imminente la tregua ad Aleppo, i frati ci avevano sperato tanto. Ma le 72 ore di digiuno e preghiera perché giungesse la pace dopo oltre due mesi di terrore continuo, non sono bastate. Perché il problema, ci spiega padre Firas Lufti, Superiore del Collegio di Terra Santa e vice-parroco della parrocchia di San Francesco ad Aleppo, è molto più vasto di quanto si pensi.

«Il problema della Siria non è semplicemente un affare tra regime e oppositori, ma si è allargato fino a comprendere diverse fazioni, interessi economici, intrecci internazionali. C’è anche un problema interconfessionale, nello stesso Islam, tra sciiti e sunniti».

Il sorriso di padre Firas mentre racconta le difficoltà di una città bombardata da oltre cinque anni ha qualcosa di strano, eppure è lo stesso del suo amico di sempre, padre Ibrahim: il sorriso di chi è certo che il Signore non li abbandonerà. «Poco prima dell’assedio, 24 ore prima che chiudessero tutte le vie di collegamento della città, siamo riusciti a far entrare gli aiuti. E così abbiamo potuto distribuire i pacchi alimentari alle famiglie bisognose. Un piccolo miracolo».

Ad Aleppo i francescani attualmente sono in cinque. È il gruppo di religiosi cristiani più numeroso, anche perché le altre parrocchie (quella caldea, quella melkita, quella siro cattolica, quelle armene) sono ormai deserte a causa dell’esodo dei parrocchiani. Dei 150mila cristiani che risiedevano in città non ne sono rimasti, secondo le stime dei francescani, più di 30mila. Il tasso della fuga dei cristiani appare sensibilmente più alto di quello del resto degli abitanti, che sarebbero passati, sempre secondo le stime dei religiosi, da 3 milioni a 1,5 ripartiti per i tre quarti nell’area della Città sotto controllo governativo e per il restante quarto nella zona sotto il controllo dei vari gruppi ribelli islamisti. I cristiani dispongono di più contatti e punti di appoggio degli altri siriani, sia dentro che fuori del Paese, e questo li incentiva a lasciare la città.

Voi frati distribuite aiuti materiali ma anche spirituali. Qual è il vostro compito oggi?

È una sfida, che raccogliamo nell’obbedienza e nella fedeltà. Abbiamo dovuto reinventarci un modo di fare catechismo, di stare vicino alla nostra gente. Tante giovani vedove ad esempio ci chiedono il perché della loro condizione, tanti malati che oggi non possono essere curati per assenza di medici e medicine si domandano il senso della loro vita. Siamo impegnati a custodire i corpi e le anime. Provvediamo a trovare il cibo, l’acqua, le medicine, il denaro per comprare il gasolio per generare elettricità e poi a dare sostegno psicologico, l’ascolto della sofferenza. Nel religioso la gente trova una persona di fiducia, un fratello o un padre che consola. Consolare vuol dire fare compagnia, dare consiglio, provare compassione per il dolore altrui. Sia cristiani sia musulmani. Tutto questo aiuta le persone a resistere senza abbandonare la città. Davanti alla guerra siamo tutti impotenti, non possiamo fare nulla per affrettare la pace. Però possiamo aiutare per il pane quotidiano e per rinnovare la speranza in Dio, che può tutto. La sfida è questa: riaffermare Cristo anche ora. Le tregue possono fallire, il Signore non fallisce mai. Sperare contro ogni speranza, no?

Sperare contro ogni speranza...

Sì. Dal punto di vista umano, le persone che abitano ad Aleppo sono veramente disperate, perché in passato hanno ascoltato solo promesse o comunque visto tentativi falliti, abortiti. Noi cristiani non possiamo disperarci: dobbiamo tenere sempre aperti il cuore e la mente, alzare gli occhi e invocare il dono della pace che solo il Signore può dare. Noi francescani della Terra Santa, che viviamo e operiamo ad Aleppo, desideriamo con tutto il cuore che arrivi la pace. Ma non la aspettiamo in modo passivo o subendo le cose. No, siamo anche operatori di pace: “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”. E lo stiamo facendo in mille modi, uniti nella preghiera e nel soccorrere la nostra gente.

È difficile capire chi ha ragione in questa guerra: l’esercito siriano o i ribelli e gli jihadisti?

Per chi vive come noi in un quartiere controllato dalle forze dell’esercito siriano, chiaramente un qualsiasi attacco dall’altra parte (i ribelli, ndr) viene vissuto come un’invasione. Se l’informazione viene trasmessa dall’altra parte, vede un tentativo di liberazione e di conquista della città per il bene dei jihadistiIn sintesi: i grandi del mondo stanno facendo la guerra per un brutto gioco di interessi economici, politici e geopolitici; quelli che ne pagano le conseguenze sono gli innocenti, dell’una e dell’altra parte. Il numero dei morti in questa guerra si aggira sulle 380mila persone e la metà di questi sono donne e bambini. L’informazione autentica parte dalla realtà, dal vissuto, dal contatto diretto con chi soffre. Quelli che sono rimasti ad Aleppo sono veramente i più poveri. I più ricchi da tempo sono andati via. Intorno a noi ci sono solo i poveri e i più poveri dei poveri.

L’alleanza tra Russia, Iran e Turchia può risolvere la situazione?

Non lo so. Io so solo che queste decine di migliaia di jihadisti, che provengono da tutto il mondo e che appartengono a più di 40 nazionalità, passavano unicamente dalla frontiera turca, e gli venivano fornite le armi. Si auspicava che la Turchia prendesse misure contro questi jihadisti e che, almeno, chiudesse le frontiere per non far passare tutti. Certo siamo in molti a sperare che la Russia e l’Iran possano convincere la Turchia a prendere le giuste misure: basta con questi jihadisti che passano armati, finanziati per combattere in Siria, sicuramente non per portare democrazia o libertà di coscienza.