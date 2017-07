Siria, tregua a est di Damasco

L'esercito governativo siriano ha annunciato oggi l'avvio di una tregua nella zona della Ghuta, a est di Damasco, controllata da insorti. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Sana, che cita un comunicato delle forze armate, che avvertono però i miliziani che "a ogni violazione si risponderà in maniera adeguata".

L'avvio della tregua nella Ghuta era stata anticipata nei giorni scorsi da media arabi e internazionali, che riferivano di colloqui tra Usa e Russia per il raggiungimento di un altro accordo di sospensione delle ostilità dopo quello annunciato due settimane fa al G20 in Germania per il sud-ovest della Siria. Stamani da Mosca era arrivata la conferma del raggiungimento al Cairo di un accordo tra governo e opposizioni siriane per la creazione nella Ghuta di una zona di "de-escalation" così come previsto dai negoziati di Astana, in Kazakhstan.

(Ats)