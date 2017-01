In Siria uccisi 8 jihadisti francesi

Dei circa 230 jihadisti dell'Isis con passaporto francese, almeno otto sono stati uccisi da esecuzioni mirate in Siria, di cui sette in raid Usa. È quanto riferisce il quotidiano Le Monde che oggi dedica ampio spazio a 'Erreurs fatales', l'ultimo libro del giornalista Vincent Nouzille, in cui racconta come la Francia prepari delle liste nominative di terroristi da abbattere sottoposte all'avvallo del presidente: "Hollande e la licenza di uccidere", titola il giornale.

Come già rivelato nei mesi scorsi dai giornalisti Gérard Davet e Fabrice Lhomme, dal suo arrivo all'Eliseo nel 2012, Hollande avrebbe autorizzato almeno quattro uccisioni mirate all'estero, inclusi "capi terroristi" e altri nemici presunti della Francia. In gergo militare vengono chiamati High Value Targets (HVT) o High Value Individuals (HVI). Secondo Nouzille, sarebbero molti di più.

Almeno una quarantina di HVT - assicura - sono stati uccisi all'estero tra il 2013 e il 2016, sia dall'esercito sia dagli 007, sia, più indirettamente, da Paesi alleati sulla base di informazioni fornite da Parigi.

Questo rappresenta circa un'operazione al mese, vale a dire, un ritmo mai visto dalla fine degli anni cinquanta, ai tempi della guerra d'Algeria. "Da questo punto di vista - commenta il giornalista - Hollande segna una vera spaccatura nell'uso della forza, mentre i suoi predecessori Nicolas Sarkozy e Jacques Chirac erano più prudenti".

Anche se non erano sottoposti allo stesso livello di minaccia terroristica. Ufficialmente, l'esercito rifiuta il termine di omicidi mirati preferendo parlare, in modo più generico, di "neutralizzazione" di "obiettivi strategici nemici". E smentisce l'identificazione a monte delle persone uccise.

(Ats)