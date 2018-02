In Siria una persecuzione ignorata

di Leone Grotti

Quando Gian Micalessin arriva a Damasco nel settembre del 2012, la guerra in Siria è cominciata da poco più di un anno e tutti i giornali del mondo ne danno un lettura univoca e manichea, in bianco e nero: è lo scontro tra il popolo siriano rappresentato dai ribelli e il Governo di Bashar al-Assad che lo opprime e lo massacra. I primi sono i buoni e si battono contro il dittatore cattivo. Una dicotomia che, anche nel racconto dei media, non ammette sfumature né eccezioni.

Micalessin, inviato di guerra da 35 anni, si è fatto le ossa in Afghanistan, Iraq, ex Jugoslavia, Sud-est asiatico, Africa, America centrale. Arriva in Siria con la testa piena di quello che tutti i giornali raccontavano, ma ci mette poco a cambiare idea: «Nella capitale incontrai padre Hanna Jallouf, parroco di Knayeh, un piccolo villaggio cristiano nella provincia di Idlib non lontano dal confine turco», racconta al GdP. «Knayeh è stato uno dei primi villaggi ad essere occupato dai ribelli. Ma il racconto di padre Hanna andava nella direzione opposta rispetto a quello dei giornali. Mi raccontò che quando i ribelli entrarono a Knayeh per prima cosa massacrarono e fecero a pezzi un’ottantina di soldati governativi che avevano tentato di arrendersi. Poi avevano mozzato le loro teste e le avevano esposte sopra i palazzi del Governo. “Almeno il 40 per cento dei ribelli sono estremisti – mi disse - e se andranno al potere la Siria non sarà un Paese pacifico”.

Le stesse cose me le raccontarono pochi giorni dopo i vescovi e i religiosi di Aleppo. Allora capii che nella narrazione di questa guerra qualcosa non funzionava. L’Occidente appoggiava i ribelli jihadisti e non ascoltava i nostri fratelli cristiani». Senza questo primo incontro non sarebbe mai nato Fratelli traditi, il libro appena uscito che racconta la «tragedia dei cristiani in Siria». Il giornalista italiano conduce il lettore per le vie di Damasco, sulle alture di Maloula, fino ad arrivare ad Aleppo, svelando attraverso le storie e i volti di chi l’ha vissuto e subito, una narrazione controcorrente di un conflitto dove è avvenuta una «persecuzione ignorata».