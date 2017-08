"Smantellata la cellula jihadista"

Così il ministro degli interni spagnolo. Ma la Catalogna non è d'accordo: "Non abbiamo preso tutti i componenti". All'appello mancherebbe il responsabile materiale della strage.

La cellula jihadista responsabile della strage della Rambla a Barcellona è stata "totalmente smantellata", ha affermato il ministro degli Interni spagnolo Juan Ignacio Zoido. "Possiamo dire che la cellula è stata totalmente disattivata in considerazione delle persone morte, delle persone arrestate e delle identificazioni da parte della polizia", ha detto Zoido.

Cinque dei terroristi della cellula di Ripoll sono stati abbattuti dalla polizia nella notte tra giovedì e venerdì sul lungomare di Cabrils, due uomini sono morti nell'esplosione della base operativa della cellula mercoledì a Alcanar, quattro persone sono detenute.

La Catalogna: "Non è smantellata"

Pronta la replica della Catalogna, però. Il ministro degli interni catalano Joaquim Forn ha infatti negato che la cellula terrorista di Barcellona sia stata smantellata, come annunciato invece da Zoido: "Non possiamo dare per conclusa l'inchiesta fino a quando non avremo individuato e detenuto tutti i componenti della cellula", ha detto ai giornalisti. Secondo Forn, la polizia catalana ricercherebbe ancora "due o tre persone importanti per le indagini".

La stampa spagnola scrive infatti che sarebbe ancora in fuga in particolare il marocchino Abouyaakoub, 22 anni, sospettato di essere il conducente del furgone killer della Rambla. Secondo Forn invece, la polizia catalana non avrebbe ancora identificato il responsabile materiale della strage di Barcellona.

Le informazioni fornite dalla polizia regionale sono state a volte contraddittorie. Le apparenti divergenze pubbliche fra il ministro spagnolo e quello catalano appaiono come le prime crepe fra Madrid e Barcellona dopo le dichiarazioni di unità pronunciate dopo gli attentati.

Joaquim Forn

Preparavano attacchi multipli

Avevano a disposizione esplosivo Tatp per realizzare tre autobombe i terroristi della cellula che ha colpito in Spagna. Lo riferisce La Vanguardia citando fonti di polizia. Nel covo sono state trovate tracce di acetone, perossido di idrogeno, 106 bombolette di butano e altro materiale per assemblare un ordigno. Il piano era quello di far esplodere un'autobomba sulla Rambla di Barcellona, una a Cambrils e una terza nella città di Vic.

La cellula terroristica preparava dunque esplosivi per provocare "centinaia di morti".

Nel covo di Alcanar da giugno

Sarebbero arrivati a giugno scorso nel covo di Alcanar, a sud di Barcellona, i terroristi della cellula che ha colpito la Spagna. Lo scrivono i media spagnoli citando i vicini della villa occupata dal gruppo. L'edificio, di proprietà di una banca, sorge in un piccolo centro abitato con una ventina di case, perlopiù occupate da turisti francesi.

Nelle ultime settimane è stato notato "un via vai di persone" nella villa. I terroristi presenti mercoledì, quando è avvenuta l'esplosione, erano almeno tre: due sono rimasti uccisi, un terzo è gravemente ferito. Altre sette persone, tra i residenti, sono rimaste ferite. Alcuni vicini affermano di non aver protestato per l'occupazione della villa perché "di proprietà di una banca ed era vuota da tempo".

Uno dei furgoni trovato giorni prima

Un furgone Renault Kangoo preso in affitto da uno dei terroristi del commando di Barcellona venne ritrovato due giorni fa, dopo un incidente stradale, senza nessuno a bordo. Lo apprende l'Ansa da fonti vicine all'indagine. La notizia arriva dopo che in mattinata si era parlato di uno degli attentatori, Younes Abouyaaqoub, in fuga proprio con quel furgone di quel tipo e marca.

Secondo quanto si è potuto apprendere, giovedì 17 agosto Mohamed Hychami, uno dei terroristi, ha noleggiato il Kangoo in un'agenzia di Parets del Villes. Lo stesso giorno questo veicolo viene individuato lungo l'autostrada Ap7 all'altezza di Baix Camp, vicino a Cambrils. Il mezzo aveva avuto un incidente e a bordo non c'era nessuno. La polizia stradale ha però trovato all'interno il contratto di noleggio firmato da Hychami e una carta di credito intestata a Said Aalla, un altro del commando.

Identificate le nazionalità di 13 morti

Sono Spagna, Italia e Germania i tre Paesi che hanno pagato il maggiore prezzo in vite umane nell'attentato alla Rambla di Barcellona, che ha fatto 13 morti.

Stando alla stampa quattro dei morti sono iberici, tre italiani, altri tre tedeschi. Le restanti vittime sono cittadini di Belgio, Portogallo e Usa. Una spagnola è stata inoltre uccisa a Cambrils. Rimangono in ospedale 55 feriti, 15 dei quali gravi.

Ritrovato il bimbo australiano disperso

Il bimbo australiano di 7 anni di cui non si avevano notizie dall'attentato di Barcellona è stato ritrovato sano e salvo. Lo riferisce El Mundo.

Il piccolo è stato localizzato in un ospedale di Barcellona e il padre è in viaggio per raggiungerlo. La madre del piccolo, una filippina residente in Australia, era rimasta gravemente ferita nell'attacco sulle Rambla.

(Red/Ats)