Sparatoria a Manila: non è attacco terroristico

Un centro commerciale con casinò nei pressi dell’aeroporto di Manila è stato assaltato giovedì verso le 19.30 (ora svizzera) da un uomo che avrebbe compiuto una rapina appiccato un incendio e riempito di fiches un sacco, dandosi poi alla fuga. In un primo momento si era temuto un attacco terroristico. L'uomo ha anche sparato alcuni colpi d'arma da fuoco, ma "non ha ferito direttamente nessuno", non ha preso ostaggi ed "è ancora in fuga", ha detto il comandante della polizia nazionale filippina, dopo che le forze dell'ordine hanno ripreso il controllo della situazione. Secondo il comandante, Ronald de la Rosa, non ci sono indizi che facciano pensare a un attacco terroristico: l'uomo non ha mirato ai presenti e la rivendicazione dell'autoproclamato Stato islamico, che ha attribuito il gesto a un "lupo solitario" a lui fedele, sarebbe "solo propaganda". Dunque si tratterebbe di una rapina. Quel che è certo e che gli spari hanno suscitato il panico nella struttura, teatro di un fuggi fuggi generale. Almeno 13 persone sono state curate per sintomi da intossicazione e fratture.