Sparatoria in Virginia, ferito un deputato

La sparatoria si è verificata nel corso di un allenamento su un campo di baseball di Alexandria, in Virginia, nei pressi di Washington, al quale partecipavano anche deputati del Congresso. Wusa parla di quattro feriti tra cui il deputato repubblicano Steve Scaliseun, colpito all'anca. Il deputato colpito all'anca è il capogruppo della maggioranza repubblicana alla Camera dei Rappresentanti.

Una persona sarebbe stata fermata, ma ''non c'è alcuna emergenza in corso. La città è sicura'', afferma la polizia aggiornando sugli sviluppi. L'uomo sospettato di aver aperto il fuoco in un campo da baseball ad Alexandria, alle porte di Washington, si chiama James Hodgkinson, di 66 anni, è di razza bianca e cittadino americano di Belleville, in Illinois. Lo riportano fonti investigative citate da alcuni media Usa.

Le testimonianze

"È stato un attacco deliberato", riferiscono fonti investigative citate dai media Usa. ''Ho sentito 50-60 colpi di arma da fuoco. Se non fosse stato per la polizia saremmo tutti morti'', ha affermato ai media il senatore repubblicano Rand Paul, testimone della sparatoria al campo di baseball repubblicano. La sparatoria è durata dai 5 ai 10 minuti e i colpi esplosi sarebbero stati decine se non centinaia. È la testimonianza del deputato repubblicano Joe Burton che era presente sul campo da baseball alle porte di Washington dove un uomo ha aperto il fuoco ferendo almeno cinque persone.

"Sono andato via poco prima che tutto iniziasse - ha spiegato il deputato repubblicano Ron De Santis - stavo entrando in macchina con un mio collega quando un ragazzo è venuto verso di noi chiedendo se c'erano democratici o repubblicani in campo". La cosa è sembrata "piuttosto strana" al deputato, secondo il quale il ragazzo ha continuato a camminare e pochi minuti dopo è iniziata la sparatoria.

La Casa Bianca cancella l'evento in programma oggi, durante il quale il presidente americano Donald Trump sarebbe dovuto intervenire al Dipartimento del Lavoro. La Camera dei Rappresentanti ha annullato tutte le votazioni in seguito alla sparatoria in cui sono rimasti feriti il deputato repubblicano Steve Scalise, considerato il numero tre del partito nella stessa Camera, un paio di agenti di Capitol Hill e almeno un collaboratore parlamentare che lavora per il deputato Roger Williams.

(Ats)