Spari in tribunale, 3 morti a Mosca

Almeno tre persone sono morte in una sparatoria avvenuta all’interno del tribunale di Mosca, riporta la stampa locale. La sparatoria è iniziata mentre era in corso un’udienza relativa a una gang locale. Una delle cinque persone sotto processo ha preso l’arma a uno degli agenti della sicurezza per poi cercare di fuggire con gli altri complici. Tre di loro sono stati uccisi, mentre altri due sono stati feriti insieme a tre agenti di polizia. L’intero palazzo del tribunale è stato evacuato per ragioni di sicurezza.