Spia svizzera alla sbarra

In Germania è accusato di "attività di agente segreto". Il 54enne era stato arrestato in aprile a Francoforte e rischia fino a cinque anni di carcere.

Si apre oggi a Francoforte l'atteso processo contro il 54enne svizzero arrestato il 28 aprile scorso nella città tedesca per asserito spionaggio a favore di una "potenza straniera", nella fattispecie la Svizzera. Daniel M. è accusato di aver cercato di procurarsi illecitamente, "per lo meno da luglio 2011 a febbraio 2015", informazioni sulle indagini avviate dal fisco del Nordreno-Vestfalia per identificare gli evasori fiscali tedeschi clienti di banche elvetiche. Lo svizzero avrebbe anche reclutato una "talpa" nell'Amministrazione finanziaria del Land.

L'imputato è formalmente accusato di "attività di agenti segreti" ("geheimdienstliche Agententätigkeit") in base all'articolo 99 del codice penale tedesco, che prevede una sanzione pecuniaria o una pena fino a cinque anni di carcere, che può salire fino a dieci nei casi gravi. Il processo dovrebbe protrarsi fino a metà dicembre.

Per conto del SIC

Secondo l'atto d'accusa consegnato l'8 agosto all'Oberlandesgericht di Francoforte, Daniel M., ex dipendente della polizia comunale di Zurigo e del servizio di sicurezza dell'UBS, avrebbe agito per conto del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). L'intelligence elvetica lo avrebbe ingaggiato per raccogliere informazioni personali su tre inquirenti tributari del Nordreno (o Renania settentrionale)-Vestfalia coinvolti nell'acquisto di CD contenenti dati di clienti tedeschi di banche svizzere.

Il SIC gli avrebbe consegnato una cosiddetta "lista Sudoku", contenente i cognomi degli inquirenti, che Daniel M. ha poi completato aggiungendo date di nascita, indirizzi e numeri di telefono privati. Per farlo si sarebbe avvalso dei servizi del titolare di una impresa di sicurezza con sede nel Land dell'Assia, cui avrebbe versato circa 10'000 euro dei quasi 13'000 ricevuti dal suo committente.

Le informazioni così ottenute sarebbero poi servite quale base al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) per spiccare nel marzo 2012 un mandato d'arresto contro i tre funzionari fiscali tedeschi per spionaggio economico e violazione del segreto bancario.

Talpa non identificata

La Procura tedesca accusa anche lo svizzero di aver "piazzato una 'fonte'", tuttora non identificata, nell'Amministrazione finanziaria del Land Nordreno-Vestfalia, per raccogliere informazioni supplementari. Il servizio segreto svizzero gli avrebbe dato tale incarico all'inizio di dicembre 2012 e Daniel M. si sarebbe di nuovo fatto aiutare dal suo partner dell'Assia.

Fonte d'accusa: l'MPC

L'arresto di Daniel M. a fine aprile aveva suscitato scalpore al di qua come al di là del Reno. In Svizzera, più che il SIC è stato l'MPC a finire nel mirino delle critiche, alimentate dal difensore di M., il controverso avvocato Valentin Landmann.

È infatti presto emerso che le informazioni in possesso degli inquirenti tedeschi venivano in buona parte da verbali della Procura federale, che nel 2015 aveva interrogato M. nell'ambito di un procedimento penale autonomo aperto nei suoi confronti con l'accusa di spionaggio economico e altri reati: M. avrebbe fornito dati bancari rubati (poi rivelatisi falsi) riguardanti potenziali evasori fiscali tedeschi a Werner Mauss, noto investigatore privato e collaboratore dei servizi segreti tedeschi.

Vertenza fiscale tra Svizzera e Germania

Il contesto dell'intricata vicenda è la vertenza fiscale tra Svizzera e Germania che ha causato momenti di forte tensione negli scorsi anni, quando diversi Länder tedeschi hanno acquistato CD con i dati di clienti d'oltre Reno di banche svizzere al fine di smascherare gli evasori fiscali, suscitando anche un'ondata di autodenunce. Il Nordreno-Vestfalia è stato fra i più attivi acquirenti a partire dal 2010 e le informazioni ottenute hanno permesso al fisco di questo Land di recuperare fino a sette miliardi di euro supplementari secondo il suo ex ministro delle finanze Norbert Walter Borjans.

(Ats)