Storico accordo tra Hamas e Al Fatah

Un accordo di principio per la costituzione di un governo di unità nazionale (seguito dalla indizione di elezioni) è stato raggiunto ieri a Mosca nel corso di consultazioni informali fra esponenti di Al Fatah, di Hamas e della Jihad islamica. Il Consiglio nazionale sarà allargato a nuovi rappresentanti. Fonti da Ramallah parlano di “tempi maturi” per un nuovo Governo anche alla luce degli sviluppi diplomatici - come la risoluzione all’ONU critica con Israele, la Conferenza di pace di Parigi e “l’elezione di Donald Trump a presidente americano”.

Al-Fatah ha anche comunicato che entro “48 ore” Abu Mazen comincerà le consultazioni per il nuovo Governo. Per Moussa Abu Marzouk, vice-presidente del politburo di Hamas, il nuovo esecutivo è “la via più efficace per risolvere i conteziosi e arrivare a nuove e libere elezioni nella West Bank e nella Striscia di Gaza”. L’accordo è stato concluso dopo anni di importanti divisioni, iniziate nel 2007 a causa della decisione di Hamas di prendere il controllo di Gaza e formare un Governo rivale a quello palestinese guidato da Fatah. Da allora, Fatah e Hamas hanno annunciato diverse riconciliazioni, che però sono sempre rimaste solo sulla carta e non hanno portato a nulla di concreto.

La reazione di Israele

La reazione di Israele all’annuncio di Fatah e Hamas è stata immediata: il governo israeliano ha detto che non avrebbe partecipato ai colloqui fissati per oggi con l’Autorità Nazionale Palestinese, l’organismo politico di governo della Palestina guidato dal presidente Abu Mazen, che appartiene al partito di Fatah. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha detto as Abu Mazen che avrebbe dovuto scegliere tra la pace con Israele e la pace con Hamas. Israele è da sempre molto ostile a Hamas, che riconosce come gruppo terroristico e come una delle minacce più grandi alla propria sicurezza.

I funzionari dell’Autorità Palestinese hanno risposto sostenendo che un’eventuale riconciliazione interna al movimento palestinese è affare solo interno alla Palestina. Abu Mazen ha detto che “non c’era incompatibilità tra la riconciliazione e i colloqui» e che Hamas si è già impegnato a dialogare per raggiungere la pace sulla base della soluzione dei “due Stati”. L’accordo, riporta la BBC, rafforza la posizione di Abu Mazen all’interno dell’Autorità Palestinese e rende meno isolato Hamas.

(ma.simi)