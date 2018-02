Strage di Parkland, Trump critica l’FBI

Il presidente USA su Twitter lancia strali sul Bureau per non aver colto i segnali che preannunciavano la strage di mercoledì nel liceo di Parkland, in Florida.

"È molto triste che l'FBI non abbia colto i segnali che riguardavano il killer. Questo non è accettabile", sono queste le parole espresse da Donald Trump attraverso Twitter, in un messaggio in cui si scaglia contro il principale braccio operativo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti per aver ignorato gli avvertimenti che preannunciavano la strage di mercoledì nel liceo di Parkland in Florida.

Il Bureau, infatti, ha ammesso di non aver agito, non solo dopo la segnalazione del blogger che lo scorso settembre avvertì gli agenti del commento attraverso il quale Nikolas Cruz sosteneva: "Diventerò il più grande massacratore nelle scuole". Ma neppure quando, il 5 gennaio, una persona vicina al giovane contattò l'agenzia per segnalare comportamenti preoccupanti.

Il presidente statunitense inoltre sostiene che l'FBI "stia passando troppo tempo cercando di dimostrare la collusione russa con la campagna Trump - non c'è collusione. Che torni alle questioni fondamentali e ci renda tutti orgogliosi!".

(ATS/RED)