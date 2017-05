"Straordinario... Leonardo è un genio"

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, nella sua seconda giornata milanese, ha visitato in mattinata il Cenacolo di Leonardo da Vinci, accompagnato dal ministro italiano Dario Franceschini. 'Straordinario... Leonardo è un genio', è stata la sua reazione.

Obama ha poi raggiunto la Fiera di Rho dove è ospite d'onore di 'Seeds and Chips', il forum internazionale sull'innovazione alimentare nell'ambito di Tuttofood.

Prima di tenere il suo discorso ha incontrato rappresentanti di istituzioni e imprenditoria, oltre al segretario del Partito democratico (Pd) italiano Matteo Renzi.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala gli ha consegnato le chiavi della città. 'Vi mando i saluti di Michelle (moglie dell'ex presidente statunitense, ndr), torneremo spesso in Italia', ha detto Obama.

"Confido che gli USA continuino nella giusta direzione"

"Confido nel fatto che gli Stati Uniti continueranno a muoversi nella giusta direzione" nelle politiche sul clima. Lo ha detto Obama che, parlando a Milano, ha quindi difeso "l'impalcatura" dell'accordo di Parigi. L'ex inquilino della Casa Bianca ha osservato che ormai negli USA le regole sulle emissioni inquinanti degli autoveicoli "sono già stabilite a livello locale". Che l'amministrazione Trump abbia idee diverse dalla sua, ha detto, "fa parte della democrazia". Ma, ha aggiunto Obama, "anche se dovessero cambiare le normative a Washington non c'è alcun produttore di auto che potrebbe produrre un'auto che poi non potrebbe essere venduta in California".

Secondo l'ex presidente, "non dovrebbe esistere alcuna azienda sulla terra che vuole sprecare energia, perché questo si rifletterebbe sui suoi utili". Sui cambiamenti climatici "è importante che grandi Nazioni, come Usa o Cina, e anche l'Europa, indichino la strada" ha sottolineato Barack Obama che ha rivendicato come l'impegno dell'America e della Cina abbia "tolto alibi" ad altri Stati nell'impegno per ridurre le emissioni. L'accordo di Parigi prevedeva standard così alti da risolvere il problema tout court, ma è servito "a mettere insieme l'architettura" per ridurre le emissioni, andando avanti man mano che le tecnologie lo permetteranno. "Bisogna continuare con questa leadership - ha concluso - nessuno può sedersi a bordo campo".

(Red/Ats)