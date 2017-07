A Strasburgo l'ultimo saluto a Kohl

In Germania le bandiere sono a mezz'asta per il funerale di Kohl, la cui bara è arrivata questa mattina presto dalla sua casa di Ludwigshafen, in Germania, coperta soltanto con una bandiera europea ​Nell'aula plenaria della sede del Parlamento europeo a Strasburgo l'ultimo saluto a Helmut Kohl, "patriota europeo", come lo ha definito il presidente della Commissione Jean Claude Juncker. Alla cerimonia erano presenti molti leader mondiali. La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron sono intervenuti per ultimi pronunciando un discorso in suo onore. La Merkel "senza di lui non sarei stata qui".

Kohl è morto il 16 giugno all'età di 87 anni, aveva guidato la Germania attraverso il processo di riunificazione nel 1990, dopo la caduta del muro di Berlino, e la sua opera è stata riconosciuta a livello internazionale. È stato cancelliere prima della Germania occidentale e poi della nazione unificata, dal 1982 al 1998, ed è anche considerato una figura chiave del processo di integrazione europea del secondo dopoguerra.

Con l'inno tedesco e l'inno alla gioia di Beethoven, eseguiti dall'orchestra dell'Università di Strasburgo, si è conclusa al Parlamento europeo a Strasburgo la cerimonia funebre in onore di dell'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl. Otto militari del 'Wachbataillon' tedesco hanno quindi portato il feretro fuori dall'emiciclo. I resti di Kohl rientreranno ora in Germania, dove nella si terrà stasera una seconda cerimonia religiosa, con la messa nella cattedrale di Spira.

