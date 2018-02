"Su Ghouta va detta tutta la verità"

Si moltiplicano gli appelli internazionali al Governo di Assad affinché interrompa i bombardamenti sulla Ghouta orientale, feudo ribelle nei pressi di Damasco. «Questa è una tragedia umanitaria - ha dichiarato il segretario generale ONU Antonio Guterres - che si sta consumando sotto i nostri occhi e non credo che si possa lasciare andare le cose in questo modo così orrendo». E ieri anche Angela Merkel, dopo l’omologo Trump, ha chiesto a Damasco di «porre fine al massacro in corso». «Vediamo alcuni eventi terrificanti in Siria - ha detto la cancelliera tedesca -. La lotta di un regime non contro i terroristi ma contro il loro stesso popolo. Uccisioni di bambini, distruzione di ospedali. Si tratta di un massacro da condannare e al quale serve contrapporre un netto “no”».

Ma la realtà è davvero quella che ci raccontano? «Lo so cosa scrivono i media da voi in tutto l’Occidente sulla guerra che si sta combattendo a Ghouta. Raccontano solo una faccia della medaglia, nessuno si preoccupa del nostro dramma». Si confida così al GdP padre Mounir, 34 anni, originario di Aleppo ma residente a Damasco, dove si occupa di un oratorio con oltre 1.200 giovani. Il salesiano fa riferimento ai durissimi scontri di questi giorni tra l’esercito del Governo di Bashar al-Assad e le formazioni terroristiche che difendono Ghouta orientale, nella periferia della capitale. Secondo l’Osservatorio per i diritti umani, organizzazione vicina agli estremisti, negli ultimi giorni sarebbero morte quasi 300 persone nel sobborgo.

«Nessuno però parla dei civili, tanti bambini, uccisi qui dai colpi di mortaio, anzi, dai missili che vengono sparati da Ghouta», continua il sacerdote. Molte scuole nei quartieri di Damasco più colpiti dall’artiglieria ribelle sono state chiuse per sicurezza, al pari di molti negozi. I colpi di mortaio, infatti, cadevano spesso vicini agli istituti e nelle ore di uscita dei ragazzi. Da settimane anche i salesiani hanno dovuto chiudere il loro centro: «Era troppo pericoloso. Noi abbiamo degli autobus che girano per la città e raccolgono i ragazzi per portarli al centro, dove giochiamo, studiamo, facciamo catechismo ma ora per prudenza li lasciamo a casa, perché per strada potrebbero essere colpiti dai missili».