Sudafrica: Zuma resiste alla sfiducia

Il Parlamento di Città del Capo non è riuscito a far dimettere il controverso presidente: 177 i deputati che hanno votato contro di lui contro i 198 che sono a suo favore.

Un totale di 177 deputati hanno votato contro il presidente del Sudafrica Jacob Zuma, rispetto ai 198 che hanno votato per mantenerlo in carica. Fallisce dunque il tentativo di far dimettere uno dei leader più controversi degli ultimi anni. Zuma ha 75 anni, è presidente del Sudafrica dal 2009 ed è anche presidente dell’African National Congress (ANC): è il partito di Nelson Mandela ed è al Governo ininterrottamente dal 1994, cioè dalla fine dell’apartheid. Nelle elezioni amministrative dell’agosto 2016 l’ANC ha però ottenuto i suoi risultati peggiori di sempre, e sembra che nelle prossime elezioni locali possa fare ancora peggio. Teoricamente, il mandato di Zuma scade nel 2019.

Da diversi mesi Zuma è accusato dall’opposizione (ma anche da una parte del suo partito) di non aver fatto nulla per fermare la corruzione e di aver peggiorato la situazione economica e finanziaria del Sudafrica, in cui il 90 per cento della ricchezza è concentrato nel 10 per cento della popolazione. Dal 2009 a oggi il tasso di disoccupazione in Sudafrica è cresciuto dal 23,6 al 27 per cento – una percentuale altissima, simile a quella della Grecia – e il debito del paese è raddoppiato.

(Red)