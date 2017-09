Svizzera mediatrice con la Corea

.La Svizzera sarebbe disposta a fare da mediatrice tra Corea e Stati Uniti, nel caso le venisse chiesto, lo ha affermato la presidente della Confederazione Doris Leuthard stamane in conferenza stampa a Berna. "È giunto il momento di sedersi a tavolino. Le grandi potenze hanno delle responsabilità".

I soldati elvetici schierati al confine tra le due Coree, come riportato dal sito della RSI, testimoniano una lunga storia di diplomazia. Svizzera. Un contingente non armato presente in Asia dal 1953.

Sia la Svizzera che la Svezia hanno le potenzialità per poter giocare un ruolo decisivo dietro le quinte. Così ha affermato Doris Leuthard, ricordando che entrambi i paesi hanno alle spalle una lunga tradizione di una diplomazia neutrale e discreta.

"Credo che nelle prossime settimane parecchie cose dipenderanno dall'influsso di Stati Uniti e Cina in questa crisi", ha proseguito la presidente della Confederazione, che ha messo in guardia da reazioni sproporzionate. Per Leuthard le sanzioni non sono riuscite a convincere Pyongyang - che vede al potere Kim Jong-un, con trascorsi di studio in Svizzera - ad abbandonare il suo programma, nonostante le sofferenze causate alla popolazione.

"Penso che il nostro compito sia di cercare quali possibilità vi siano, poiché Twitter non sarà una strumento adeguato. Occorrerà agire in modo discreto", ha concluso

.La condanna del G7

I leader del G7 condannano "nei termini più forti possibili il nuovo test nucleare condotto dalla Corea del Nord" con comportamento "irresponsabile". Lo si legge in una dichiarazione che porta la firma di Paolo Gentiloni, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Shinzō Abe, Theresa May, Donald Trump, Jean-Claude Juncker, Donald Tusk. "La Corea del Nord deve immediatamente" abbandonare "tutti i programmi nucleari e i programmi di missili balistici in una maniera che sia completa, verificabile e irreversibile"

Protesta formale della Cina

La Cina ha presentato "una forte protesta formale" all'ambasciata della Corea del nord di Pechino contro l'ultimo test nucleare. Lo ha detto il portavoce del ministero degli esteri cinese Geng Shuang, nel corso della conferenza stampa quotidiana. "Abbiamo consegnato la nostra forte protesta formale al funzionario dell'ambasciata nordcoreana a Pechino", ha affermato il portavoce. "Qualsiasi lancio o test nucleare è impedito dalla risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu" e la Cina, che esclude dalle opzione quella "militare", è impegnata a favorire una soluzione della questione nordcoreana "in modo pacifico attraverso il confronto e il dialogo", ha detto Geng per il quale "la denuclearizzazione" della penisola è l'obiettivo da perseguire per arrivare "alla pace e alla stabilità".

"La Corea del Nord conosce bene la nostra posizione: per superare l'impasse, abbiamo sottoposto la 'doppia sospensione'", vale a dire lo stop dei piani nucleari e balistici a fronte del blocco delle esercitazioni militari congiunte da parte di Usa e Corea del Sud, al fine di "allentare le tensioni". L'invito alla ripresa del dialogo, ha osservato Geng, "è contenuta nelle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu", nel cui ambito si discuteranno anche le prossime mosse da prendere dopo il sesto test nucleare.

(Red/Ats)