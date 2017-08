Terremoto a Ischia, una donna morta, feriti e dispersi

Una scossa di terremoto è stata avvertita nell’isola d’Ischia (in provincia di Napoli) questa sera. La gente si è riversata in strada mentre un black out elettrico si è registrato nel centro di Ischia porto. Secondo l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) si è trattato di una scossa avvenuta alle ore 20.57 con magnitudo 3.6, profondità 10 km ed epicentro in mare, a mille metri circa dal Faro di Punta Imperatore, sulla costa occidentale dell’isola.

Il Comune di Casamicciola è stato tra le zone più colpite e si registrano numerosi danni e crolli di abitazioni. Le forze di soccorso stanno convergendo nel centro termale. Nel paese, in piazza Maio una palazzina abitata è crollata per gli effetti della scossa di terremoto. La chiesa del Purgatorio è andata distrutta, numerosi alberghi sono isolati. Vi sono diversi feriti e alcuni dispersi e nella serata è giunta anche la notizia di un'anziana donna morta per il crollo dei calcinacci. Stanno operando carabinieri, polizia e vigili del Fuoco, oltre che unità di soccorso medico.

Intanto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato il Comitato Operativo della Protezione Civile presso dal sede del Dipartimento.

È scattato il piano di emergenza sanitario per i soccorsi alla popolazione di Ischia: già disposta unità di crisi del Cardarelli per eventuali necessità di trasporto in eliambulanza. Parte dell'ospedale di Ischia è stato invece evacuato per verifiche strutturali. Sui luoghi interessati dai crolli sono al lavoro squadre di volontari della protezione civile regionale