Terremoto, oggi l'ultimo saluto

È stata un'altra notte di scosse nelle Marche, in Abruzzo e nel Lazio, anche se la loro intensità va però sempre più riducendosi rispetto ai giorni scorsi. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 8:08 si è avuta una scossa di magnitudo 3.3 con epicentro a 9 km da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e alle 8:20 se ne è registrata un'altra di magnitudo 3.4 con epicentro a 3 km da Capitignano (L'Aquila) e 9 da Amatrice (Rieti).

Ed è anche stata un'altra notte in tenda per gli sfollati, cosa che ormai sta diventanto, per forza di cose, una tragica normalità. In molti sono continuati ad affluire nel nuovo campo allestito ai piedi del centro di Arquata del Tronto. Anche nelle altre strutture di emergenza si completano gli ultimi servizi e le aree di accoglienza stanno funzionando a pieno. Qualcuno continua a essere preoccupato dal rischio sciacalli, ma nell'area tra Accumoli e Arquata non sono stati registrati episodi, come ribadiscono i carabinieri.

Oggi i funerali ad Ascoli Piceno

Il pensiero di tutti è comunque già rivolto ai funerali delle vittime marchigiane in programma oggi ad Ascoli Piceno con il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato intorno alle 8.30 in elicottero ad Amatrice. Ad accoglierlo vi erano il sindaco del Paese Sergio Pirozzi, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il Capo Dipartimento della Protezione Vivile Fabrizio Curcio. Il presidente visiterà una parte del paese crollato, il centro operativo dei soccorsi e incontrerà gli operatori e le persone ospitate nella tendopoli.

Altri tre corpi recuperati

E intanto proseguono le ricerche di possibili dispersi per recuperare le vittime del sisma, anche se la speranza di trovare ancora qualcuno in vita è sempre più flebile. Le ultime notizie parlano di soccorritori che tra questa notte e stamattina hanno trovato i corpi di 3 persone sotto le macerie dell'hotel Roma ad Amatrice. Il bilancio, ancora provvisorio, delle vittime è quindi 284.

