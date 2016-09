Terremoto, sale a 295 il bilancio delle vittime

"Il bilancio delle vittime del terremoto del 24 agosto nel Centro Italia è salito a 295, perché oggi è stato recuperato un altro corpo": lo ha reso noto il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, intervenendo all'assemblea plenaria della Conferenza dei presidenti dei consigli regionali, riunita a Roma.

Il riferimento sarebbe al giovane afgano il cui corpo è stato localizzato sotto le macerie. Curcio ha sottolineato come il bilancio delle vittime di questo terremoto sia particolarmente "drammatico e tragico" rispetto alla popolazione che risiede in quei territori. Un sisma, ha aggiunto, che ha "colpito in modo particolare".

(Ats)

Articoli correlati:

Quella carità feconda che genera

Italia, si aggrava il bilancio del terremoto

Dal Ticino solidarietà ai terremotati