Terrore a Barcellona, un altro arresto

Una terza persona è stata arrestata in seguito all'attacco di ieri a Barcellona: lo hanno reso noto il ministro dell'Interno della Catalogna e la polizia locale. Secondo il portale del quotidiano catalano La Vanguardia, non si tratta del conducente del furgone della strage sulla Rambla, che risulta essere quindi ancora in fuga.

Ieri sono stati arrestati altri due uomini, uno di nazionbalità marocchina e l'altro originario di Melilla, la Città autonoma spagnola situata sulla costa orientale del Marocco.

L'attentato

Secondo le prime ricostruzioni il furgone bianco è piombato sulla Rambla dalla parte di Plaza Catalunya e ha falciato la folla a passeggio sul viale più famoso di Barcellona seguendo una traiettoria a zig-zag per fare più morti possibili. "L'obiettivo era uccidere il maggior numero di persone" ha detto la polizia catalana. Sulla Rambla è stato panico immediato: la gente urlava, correva disperata, cercava di togliersi dalla traiettoria del terrorista. La corsa omicida del furgone è proseguita per circa 700 metri. Poi all'altezza del teatro del Liceo è andato a sbattere contro un'edicola, sopra al mosaico dedicato a Joan Mirò. Il terrorista è balzato a terra e si è dato alla fuga. "Aveva una maglietta grigia. Sembrava molto alterato, come sotto l'effetto di una droga", ha riferito un altro testimone, che un attimo prima era riuscito ad agguantare il figlioletto e toglierlo dalla traiettoria del terrorista. I terroristi avevano un secondo furgone, noleggiato e ritrovato a Vic, alle pendici dei Pirenei, che doveva servire per la fuga. Ci potrebbe essere inoltre un collegamento con una esplosione che ha distrutto una casa ieri vicino a Tarragona, facendo un morto e due feriti.

Dopo i ripetuti attentati che hanno insanguinato l'Europa negli ultimi anni, quello di Barcellona è il primo attacco islamista a colpire la Spagna dalle stragi dei treni di Madrid del 2004, firmate da Al Qaida, che fecero 191 morti.

La rivendicazione dell'Isis

L'Isis ha rivendicato ieri, giovedì, l'attentato di Barcellona attraverso la sua 'agenzia' Amaq, definendo gli attentatori "soldati dello Stato islamico". Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web, pubblicando una immagine della rivendicazione in arabo "La Spagna è la terra dei nostri avi e noi la riprenderemo con la forza di Allah". Lo Stato islamico di Abu Bakr al Baghdadi ha messo da tempo il Paese nel mirino. E ieri i sostenitori dell'Isis si sono affrettati a celebrare "l'attacco di Barcellona", in perfetto stile islamista, facendo appello per nuovi attentati.

(Red/Ats)