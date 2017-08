Terrore in Nigeria: 27 morti

Strage in Nigeria: una kamikaze ha ucciso 27 persone facendosi esplodere in un mercato a nord-est del Paese.

Una kamikaze, riconducibile probabilmente al gruppo terrorista Boko Haram, ha ucciso 27 persone in Nigeria. La donna si è fatta saltare in aria in un mercato nel nord-est del Paese, a Maiduguri. Decine di persone sono invece rimaste ferite in altri due attacchi suicidi avvenuti vicino a un campo profughi nella stessa zona. In totale, i feriti delle tre esplosioni sono 83. Gli attacchi di Boko Haram, in otto anni, hanno causato la morte di oltre 20'000 persone e ne hanno fatte sfollare circa 3 milioni nei paesi circostanti il lago Ciad.