Terrorismo, concerto annullato a Rotterdam

Il gruppo rock Allah-Las non sale sul palco per una segnalazione partita dalla Spagna. Intercettato bus con bombole di gas, arrestato l'autista.

Un concerto del gruppo rock Allah-Las è stato annullato all’ultimo momento stasera a Rotterdam dalla polizia. La causa è "una minaccia terroristica". Stando a dichiarazioni attribuite al sindaco della città olandese, l'intervento è stato deciso in seguito ad una segnalazione della polizia spagnola. Nelle vicinanze del locale dove doveva esibirsi la band americana è stato infatti individuato un van con targhe spagnole contenente bombole di gas. Il sindaco della città olandese ha confermato che l’autista del furgone è stato arrestato.

La band americana Allah-Las rivelò un anno fa di aver ricevuto "critiche" da parte della comunità musulmana negli Stati Uniti e nel mondo per il loro nome. "Abbiamo scelto Allah perche' volevamo una parola che avesse un che di sacro, ma non volevamo offendere nessuno", aveva spiegato in un'intervista la Guardian il leader del gruppo Miles Michaud. "Quando riceviamo email di protesta rispondiamo e spieghiamo le nostre ragioni. Di solito ci capiscono e tutto si risolve", aveva detto ancora

(Ats/Red)