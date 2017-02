Tra Grecia e Turchia è alta tensione

Non si placano gli scontri verbali tra Turchia e Grecia. A circa un mese dalle tensioni sorte nel 21mo anniversario della crisi militare sulla sovranità degli isolotti greci disabitati di Imia (Kardak in turco), nel mar Egeo, il ministro degli Esteri di Ankara è tornato a criticare duramente il suo omologo di Atene, Nikos Kotzias, definito un "bambino viziato".

"Purtroppo parla in modo provocatorio. Ha detto: 'Il capo di stato maggiore turco non avrebbe potuto mettere piede a Kardak neanche se avesse voluto'. Non abbiamo bisogno di una prova di forza. Loro sono quelli che sanno meglio cosa può fare un soldato turco quando è opportuno. Non devono mettere alla prova la nostra pazienza", ha detto Cavusoglu.

La tensione tra Ankara e Atene è tornata a salire in particolare dopo l'estradizione negata a fine gennaio dalla Corte suprema greca degli 8 militari turchi accusati di aver partecipato al fallito golpe del 15 luglio. Secondo Hurriyet, i turchi entrati illegalmente in Grecia dopo il putsch sono almeno un centinaio.

(Ats)