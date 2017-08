Tra Londra e l'UE il tempo stringe

Oggi comincia il terzo round dei negoziati tra Londra e Bruxelles sulla Brexit. E da Bruxelles fanno sapere di escludere un prolungamento delle trattative, malgrado i ritardi accumulati nei vari capitoli oggetto di trattative: il Regno Unito lascerà l’UE il 30 marzo 2019. Oggi ci sarà il vertice tra il negoziatore per l’UE Michel Barnier e il suo omologo britannico David Davis. I dossier prioritari sono sempre gli stessi: il futuro dei cittadini comunitari nel Regno Unito, il «conto» del divorzio, e il futuro della frontiera tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.

Bruxelles non si aspetta nessuna «svolta», nonostante il tentativo della Gran Bretagna di accelerare. Per l’UE «non c’è nessuna scadenza a ottobre», dunque nessun passaggio alla seconda fase del negoziato, ovvero all’accordo commerciale futuro su cui spinge Londra, se prima non si sciolgono i nodi. Restano ancora lontane le posizioni sui diritti dei cittadini. Sul «conto» da pagare nei giorni scorsi il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, per la prima volta ha ammesso che Londra dovrà sborsare qualcosa: «Certamente dovremo adempiere ai nostri obblighi — ha detto — . Non dico che accetto l’interpretazione che il caponegoziatore europeo per la Brexit, Michel Barnier, dà di quali siano i nostri obblighi. Ma certamente dico che dobbiamo adempiere ai nostri obblighi giuridici per come li intendiamo noi, e questo è quello che c’è da aspettarsi che il Governo britannico farà». Quanto all’Irlanda, il fatto che Londra abbia legato la frontiera “soft” tra Belfast e Dublino alla futura relazione commerciale, «suscita preoccupazione — spiegano fonti UE vicine al dossier — perché non vogliamo che il processo di pace diventi merce di scambio».

Londra però appare agguerrita. David Davis, sembra aver fatto i compiti a casa in vista del confronto serrato di oggi con Michel Barnier. Davis ha già annunciato che si presenterà al tavolo dei negoziati con argomenti e documenti, offrendo posizioni chiare e precise che il Governo da lui rappresentato vorrebbe mantenere anche dopo l’uscita. Il primo punto riguarda il commercio: e cioè la volontà di non perdere tutti i vantaggi ottenuti dall’appartenenza al Mercato unico. Nei documenti che verranno presentati oggi, il Governo britannico evidenzierà come gli altri 27 Stati membri dell’UE esportino beni per 314 miliardi di euro ogni anno verso il Regno Unito, più che verso Brasile, Russia, India e Cina insieme «ragion per cui non è interesse di nessuno che si arrivi a situazioni di blocco e incertezza. È nostra ambizione cercare un accordo con la UE – si legge nella presentazione di quelli che tecnicamente vengono definiti position papers – che permetta il commercio più libero e armonioso possibile sia nei beni che nei servizi, a beneficio di tutti». Per Londra questo vuol dire che tutti gli accordi in atto che godono della tassazione agevolata perché attuati nel Mercato unico, potranno godere degli stessi vantaggi anche dopo l’uscita. Sia che si tratti di aziende britanniche che europee.

Ma anche ad evitare che si duplichino in modo non necessario i processi di autorizzazione e omologazione di tutti quei prodotti e strumenti che hanno già avuto il via libera in tutta l’UE già prima della Brexit. Il secondo punto riguarda invece l’aspetto giurisdizionale: stando a quanto dichiarato dal primo ministro Theresa May, dopo Brexit la Corte di giustizia europea non avrà più facoltà di intervenire su aspetti legislativi interni e internazionali del Regno Unito e quindi non varranno più gli attuali meccanismi di risoluzione delle dispute. Per essere precisi, l’UK propone un probabile tribunale-arbitrato, una sorta di panel di giudici, esperti e diplomatici. Una scelta di posizione che ha già aperto diversi fronti e critiche: per gli esperti, risulta impossibile che l’UE non possa intervenire su questioni legali tra Regno Unito e gli altri Paesi, dato che per costituzione l’UE è di fatto il garante per eccellenza di tutti gli Stati membri.

Quindi, anche se il Regno Unito volesse trattare Stato per Stato le proprie questioni legali, alla fine sempre con l’UE si scontrerebbe. La palla passa ora all’Unione per capire quanto le proposte siano fattibili, in vista soprattutto di tutelare prima i diritti dei rimanenti Stati membri e poi solo in un secondo tempo quelli degli Stati cari alla Regina Elisabetta.

Sul nodo dei diritti dei cittadini - 3,5 milioni di europei vivono nel Regno Unito - il Governo britannico si è pronunciato più volte dando rassicurazioni sulla tutela dei diritti, ma anche alludendo a una reciprocità che resta ancora da studiare. Da Bruxelles hanno chiarito che ipotizzare la libera circolazione delle persone e delle merci per i britannici sul territorio dell’UE sarebbe come pensare di lasciare che Londra mantenga tutti i vantaggi lasciando cadere con la Brexit solo gli oneri. E intanto, quasi 30mila cittadini europei che vivono nel Regno Unito hanno presentato domanda di diventare sudditi di Sua Maestà nei 12 mesi trascorsi dal referendum del 23 giugno 2016. Ma 33mila hanno deciso di abbandondare il Paese. Una notizia giunta all’indomani dell’imbarazzante errore commesso dal Ministero dell’interno britannico che aveva inviato a centinaia di persone una lettera ufficiale in cui si davano loro 30 giorni di tempo per abbandonare il Regno Unito, prevedendo in caso contrario l’espulsione con la forza. La strada è ancora tutta in salita.

(MA.SIMI)