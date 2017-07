Tra Macron e i francesi basta luna di miele?

Sembra già finita la luna di miele tra i francesi e Emmanuel Macron: crolla la popolarità del presidente della Repubblica eletto a maggio, meno 10 punti in un mese, dal 64 al 54%, secondo un sondaggio Ifop per il Journal du Dimanche (Jdd).

Le sue ambizioni internazionali - dal rilancio dell'asse con Angela Merkel ai flirt con Vladimir Putin a Versailles e Donald Trump alla parata del 14 luglio, passando per la mediazione libica - non sembrano interessare più di tanto i suoi connazionali, decisamente più preoccupati dal fronte interno.

Secondo Le Figaro, la crisi è iniziata alla vigilia del 14 luglio, giorno in cui Macron ha rifiutato per la prima volta da anni di essere intervistato in diretta tv come i suoi predecessori, perché - ha sostenuto - la semplificazione televisiva lo avrebbe penalizzato.

Ai militari che criticavano i tagli di bilancio, Macron ha detto: "Je suis votre chef", sono il vostro capo, provocando le dimissioni del capo di Stato maggiore Pierre de Villiers. Il generale è stato applaudito a lungo dai suoi prima di lasciare un'istituzione che in Francia viene da sempre chiamata 'La Grande Muette', la grande muta, in quanto storicamente non prende mai posizione e soprattutto non critica.

Da De Gaulle a Mitterrand, ma anche sotto Giscard e Chirac, la Quinta repubblica francese è stata spesso e volentieri definita una monarchia repubblicana, che ha conservato riti e fasti dell'Ancien Régime. Macron si inserisce quindi in una tradizione consolidata, e secondo alcuni commentatori francesi ha fatto bene a non cedere al 'ricatto' di de Villiers. Ma lo screzio con le Forze Armate non è da sottovalutare e il presidente, che ha rinunciato ad una serie di appuntamenti istituzionali per tentare di ricucire con la Difesa, lo sa benissimo.

Inoltre, l'autunno si annuncia molto caldo per il giovane presidente. E' in calendario la riforma del mercato del lavoro, con il rischio di duri scioperi, oltre a tagli nel budget 2018.

In tre mesi, Macron ha perso l'8% in popolarità. Quando è stato eletto a maggio il consenso era al 62%, per poi crescere al 64% il mese successivo. Tra i suoi predecessori solo Jacques Chirac ha fatto peggio nel 1995, secondo il Jdd.

Nicolas Sarkozy, eletto nel maggio 2007 con un'inedita popolarità del 65%, aveva dal canto suo vissuto uno stato di grazia durato tutto l'anno e nell'agosto i consensi erano cresciuti al 66%. Il predecessore di Macron, François Hollande, aveva iniziato al 61%, per poi scendere al 59% al mese successivo e al 56% il mese seguente.

In passato Charles de Gaulle aveva perso 5 punti in tre mesi (dal 61 al 56%), e François Mitterrand, dopo la prima elezione il 10 maggio del 1981, aveva perso 7 punti in tre mesi (dal 54 al 47%). Il meno popolare dei presidenti della Quinta Repubblica francese rimane Valery Giscard d'Estaing, giunto al potere con un indice di popolarità inferiore al 50%. Un mese dopo, a giugno del 1974, solo il 44% dei francesi era soddisfatto del suo operato.

Il caso Chirac, infine. Un percorso da montagne russe secondo il Jdd: perde 20 punti in tre mesi alla sua elezione nel 1995 (dal 59 al 39%), ma rieletto nel 2002 con una popolarità del 51%, la vede crescere al 53% due mesi dopo.