Traffico di droga dall'Albania, 16 arresti

Le indagini dirette dalla Procura di Como hanno portato al sequestro di centinaia di chili sostanze stupefacenti dirette in Svizzera e in Italia.

Sedici persone sono state arrestate dalla Guardia di finanza del Comando provinciale di Milano per traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, dirette dalla Procura di Como, hanno scoperto diverse spedizioni di sostanze stupefacenti in Italia e in Svizzera e hanno permesso di sequestrare circa 440 chilogrammi di marijuana, 10 chili di eroina e 200 chili di sostanze per il taglio dell'eroina. Un'altra persona risulta indagata.

Secondo le indagini, gli arrestati, tutti di nazionalità albanese, hanno importato sostanze stupefacenti dall'Albania per la successiva rivendita in Italia e in Svizzera, utilizzando modalità di comunicazione criptate e diversi sistemi di occultamento. Sono in corso di esecuzione decreti di perquisizione nelle province di Como, Milano, Genova e Lucca.

(Ats)