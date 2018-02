Tre arresti per omicidio a Leicester

Tre persone sono state arrestate con l'accusa di omicidio colposo plurimo nelle indagini sull'esplosione avvenuta domenica in un minimarket di prodotti polacchi a Leicester, in Inghilterra centrale, che ha causato il crollo di una palazzina di due piani e la morte di 5 persone. Lo riferisce SkyNews citando fonti della polizia britannica. La natura delle accuse sembra confermare il sospetto di negligenze dietro l'episodio e non di un attentato.

La Leicestershire Police aveva escluso fin dalla sera stessa dei fatti l'ipotesi di una pista terroristica. Un concetto ribadito anche questa sera da un portavoce, che ha tuttavia voluto mantenere riserbo sia sull'identità dei fermati, sia sugli sviluppi d'indagine relativi all'esatta causa dell'accaduto. Una discrezione legata al fatto che l'inchiesta e ancora in corso, ha precisato, nonché al rispetto per le persone coinvolte.

(Ats)