Tregua in Siria fra Assad e i ribelli

Sono stati firmati dal governo siriano e dalle forze di opposizione gli accordi per la tregua in Siria e per iniziare presto le trattative di pace tra le parti. Lo annuncia Vladimir Putin citato dalla Tass. "Poco fa è arrivata la comunicazione che poche ore fa è avvenuto un evento che noi non soltanto abbiamo aspettato a lungo ma su cui abbiamo lavorato molto per renderlo possibile". "Gli accordi - ha detto Putin - sono fragili e hanno bisogno di pazienza e attenzioni particolari".

Secondo quanto dichiarato da Putin, che ha incontrato il ministro della Difesa Serghei Shoigu e quello degli Esteri Serghei Lavrov, sono tre i documenti firmati. "Il primo documento è stato siglato fra il governo siriano e l'opposizione armata sul cessate il fuoco in Siria, il secondo è un sistema di misure per controllare il regime della tregua, mentre il terzo è la dichiarazione sulla prontezza a iniziare le trattative di pace sulla soluzione del conflitto in Siria".

Secondo quanto affermato dal ministro della Difesa russo Serghei Shoigu, la tregua avrà effetto a partire dalla mezzanotte del 30 dicembre. "Il il cessate il fuoco è stato firmato da unità composte da 60 mila effettivi", ha precisato lo stesso Shoigu. l presidente Putin si è poi detto d'accordo con la proposta del ministro di ridurre la presenza militare russa in Siria.

(Ats)