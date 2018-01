Treno deraglia alle porte di Milano

Un treno delle ferrovie Trenord è deragliato questa mattina, intorno alle 7, tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano. Il 118 ha comunicato che al momento il bilancio provvisorio è di due morti accertati e 10 feriti gravi. E il bilancio potrebbe essere destinato a salire.

Ci sono ancora diverse persone incastrate nel treno deragliato. Sulla massicciata le immagini dei Vigili del fuoco permettono di vedere due carrozze, quelle centrali, parzialmente piegati su un lato, a 90 gradi l'una rispetto all'altra. Nel punto di giuntura, in quell'angolo, decine di pompieri sono a lavoro con tutti i mezzi disponibili per tagliare le lamiere.

Nel frattempo gli elicotteri dei vigili del fuoco e dei soccorritori stanno facendo la spola dal luogo dell'incidente agli ospedali. I dieci feriti gravi sono stati trasportati in codice rosso in diversi ospedali. Oltre ad essi ci sarebbero un centinaio di feriti lievi.

Il convoglio deragliato è un treno di pendolari partito da Cremona e diretto a Milano Piazza Garibaldi. Risultano coinvolte alcune carrozze. Al momento sono presenti sul luogo dell'incidente una decina di ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco.

Sul posto, una massicciata ferroviaria a cui sono state asportate le ringhiere di cemento per permettere il passaggio dei soccorritori, si trovano decine di pendolari, infermieri, operatori delle forze dell'ordine che salgono e scendono con delle scale dei vigili del fuoco. Il luogo peraltro non è facile da raggiungere. Più avanti, lungo i binari, i vagoni deragliati, con diverse persone incastrate. Tutto intorno si opera alacremente per raggiungerli.

"Il treno ha iniziato a tremare"

"Andava tutto bene, all'improvviso il treno ha iniziato a tremare, poi si è sentito un boato e le carrozze sono uscite dai binari". È questa una delle prime testimonianze di uno dei passeggeri presenti sul treno deragliato. "Quasi subito - ha aggiunto l'uomo, salito alla stazione di Crema - abbiamo capito che cosa era successo".

Disagi al traffico ferroviario

Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Fs che gestisce l'infrastruttura ferroviaria, sta facendo verifiche lungo i binari nei pressi della stazione di Pioltello Limito per chiarire le cause del deragliamento del treno regionale 10452 di Trenord. L'attenzione dei tecnici è concentrata al momento sul fatto che ad uscire dai binari sono state le vetture centrali del treno e non quelle di testa e di coda.

Nel frattempo, a causa del deragliamento, fra Milano e Brescia il traffico ferroviario è sospeso sia sulla linea direttissima, sia sulla linea "lenta". Sono fermi anche i treni di Trenitalia, secondo quanto si apprende da Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs).

