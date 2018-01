Treno deragliato per un cedimento strutturale?

È stata sequestrata la scatola nera del treno di Trenord deragliato stamattina alle 6.57 a Seggiano di Pioltello, alle porte di Milano. Nella tragedia sono morte 3 donne: una 51enne originaria di Caravaggio (Bergamo) ma residente a Vanzago (Milano), una 39enne di Cernusco sul Naviglio, ma residente a Capralba in provincia di Cremona con la famiglia, e una 61enne originaria di Caravaggio (Bergamo), la quale era un dirigente medico dello staff di radioterapia dell’istituto Neurologico Besta di Milano. Ci sono almeno 46 feriti di cui 5 in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Il treno era partito da Cremona diretto a Milano Porta Garibaldi con a bordo 350 persone, in gran parte pendolari.

Sequestrati anche i vagoni, l'intera area del deragliamento, i documenti su manutenzione e i lavori in quel tratto di binari. I pubblici ministeri hanno chiesto una superconsulenza a due esperti ingegneri che si sono anche già occupati di disastri ferroviari. Per svolgere tutti gli accertamenti, saranno iscritti nel registro degli indagati, come atto dovuto, i responsabili legali e della sicurezza di Rete Ferroviaria Italiana e, forse, anche alcuni responsabili di Trenord. Al momento il fascicolo è a carico di ignoti per disastro ferroviario colposo.

Il video di una telecamera di sorveglianza mostrerebbe che il treno, quando parte dei vagoni erano già fuori dai binari, ha anche attraversato la stazione di Pioltello lasciando una scia di scintille. Nelle immagini anche un uomo sulla banchina che si allontana spaventato.

L'ultima straziante telefonata

"Mia figlia era al telefono con mia moglie e le ha detto che il treno era deragliato. Mia moglie le ha detto di scappare, ma poi c'è stato solo il silenzio", ha raccontato in lacrime il padre della 39enne, una delle vittime del deragliamento, mentre aspettava fuori dall'obitorio. L'uomo ha poi spiegato di essersi recato sul luogo dell'incidente, dove gli hanno detto che la figlia era ancora incastrata tra le lamiere. Per poi più tardi riferirgli che non ce l'aveva fatta.

La giovane donna prendeva quel treno tutte le mattine per recarsi al lavoro a Sesto San Giovanni. "Si lamentava sempre perché i treni erano spesso rotti e sempre pieni", ricorda ancora il padre.

Un cedimento strutturale

La causa della tragedia secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato il "cedimento strutturale" di un pezzo di binario di 23 centimetri, il quale è stato sequestrato vicino alla rotaia, un chilometro prima della stazione di Pioltello. In quel punto, 3 carrozze sono uscite dai binari, ma il convoglio ha continuato la marcia finché uno dei vagoni fuori asse ha colpito un palo della trazione elettrica e si è accartocciato.

La ricostruzione corrisponde alla scena vista dai primi soccorritori, con le carrozze centrali del convoglio deragliate e intraversate a un angolo di circa 90 gradi l'una dall'altra. All'interno sono rimaste intrappolate a lungo molte persone, poi liberate dai soccorritori, mentre una spola di ambulanze e elicotteri trasportavano in ospedale i feriti. Anche i racconti dei testimoni sembrano avvalorare la stessa ipotesi.

Un altro incidente nello stesso posto

Poco più di 6 mesi fa, il 23 luglio, un altro convoglio di Trenord era parzialmente uscito dai binari proprio a Pioltello, senza però provocare feriti fra i passeggeri. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di disastro ferroviario colposo.

"Accertare le responsabilità, dobbiamo essere severi nel garantire la sicurezza", dice il premier italiano Paolo Gentiloni, mentre il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio afferma che "il diritto alla mobilità deve partire dalla sicurezza delle persone come garanzia imprescindibile" e il sindaco di Milano Giuseppe Sala invita a "moltiplicare gli sforzi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e nei trasporti'.

Intanto si accende la polemica. "In questi anni è stata data maggiore attenzione all'alta velocità che non ai treni dei pendolari", dice il presidente del Consiglio regionale lombardo Raffaele Cattaneo. "La linea Cremona-Milano è stata segnalata come una delle peggiori in Lombardia, con oltre 10mila pendolari giornalieri, su treni lenti e sovraffollati dall'età media di 17 anni", dice Legambiente Lombardia. Ancora più dura la critica di monsignor Nunzio Galantino, segretario della Conferenza episcopale italiana (Cei): "Quando si risparmia sulla sicurezza, si risparmia sulle persone e sulla loro vita. E il risultato è sotto gli occhi di tutti".

