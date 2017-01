Trump Day, tafferugli a Washington

Nel giorno in cui il nuovo presidente eletto si insedierà alla Casa Bianca si protesterà in 50 Stati. I primi momenti di tensione si sono registrati nella capitale.

Donald Trump oggi si insedia ufficialmente alla Casa Bianca. E ''inizia la resistenza'', una lotta che andrà avanti per i primi 100 giorni e oltre.

E mentre a New York ieri sera si è svolta la prima grande manifestazione delle tante previste in tutta America, a Washington si sono registrati momenti di tensione quando alcuni manifestanti anti-Trump sono venuti a contatto con fan del tycoon che partecipavano a un evento organizzato anche da un gruppo di estrema destra.

Durante i tafferugli e il lancio di oggetti davanti all'edificio del National Press Club una persona è rimasta ferita, mentre alcuni giovani incappucciati e con delle maschere nere sono entrati in azione incendiando dei cassonetti della spazzatura. Gli agenti in tenuta antisommossa sono riusciti con un po' di fatica a riportare la situazione alla calma e a disperdere i manifestanti.

Solo un antipasto, dunque, di quello che potrebbe accadere nelle prossime ore, in concomitanza con il giuramento e l'insediamento di Trump. Almeno una ventina le manifestazioni annunciate nella sola capitale federale. La più imponente chiamata "la marcia delle donne". Ma si protesterà in tutti e 50 gli Stati Usa.

Intanto a fermarsi è stata Manhattan, scesa in piazza contro Donald Trump: migliaia hanno invaso Columbus Circle, sotto una delle Trump Tower. Una manifestazione imponente. ''Sessista, razzista, e anti-gay. Donald Trump vai via'', uno dei cori che si è alzato dalla folla. ''Questa è la democrazia'', hanno cantato altri. Sul palco si sono alternate personalità politiche e star, in uno show hollywoodiano che è sembrato rivaleggiare con le celebrazione per l'Inauguration Day.

Intanto Sean Spicer, nuovo portavoce della Casa Bianca, ha annunciato come il team del neo presidente sia stato costretto a confermare almeno 50 alti funzionari dell'amministrazione Obama per garantire la continuità del governo, visto che le nomine per la nuova amministrazione sono lungi dall'essere completate. "Sarà un governo fantastico", ha detto intanto Trump, dicendosi orgoglioso delle scelte fatte.

