Trump e Putin, accordo sulla Siria

Si è concluso dopo circa tre ore l'incontro bilaterale tra il presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin a margine del G20 di Amburgo. Raggiunto un accordo di cessate il fuoco per il Sud-Ovest della Siria. "È un onore incontrarla", ha detto Trump all'inizio stringendo la mano di Putin. Al colloquio hanno anche i rispettivi ministri degli esteri, Lavrov e Tillerson.

La durata prevista inizialmente era di 35-45 minuti. Invece, il faccia a faccia tra il presidente americano, Donald Trump, e il capo del Cremlino, Vladimir Putin, a margine del vertice G20 ad Amburgo, è andato avanti per più di due ore. E al termine i due Paesi hanno trovato un accordo di tregua per un cessate il fuoco nel Sud-Ovest della Siria, che entrerà in vigore domenica 9 luglio, alle ore 12 di Damasco.

Il colloquio si è svolto in un clima cordiale: i presidenti si sono scambiati convenevoli, si sono stretti la mano e hanno detto che si aspettavano risultati positivi dal loro colloquio. "Il presidente Putin e io abbiamo discusso di diverse cose e penso che stia andando molto bene", ha detto Trump, parlando seduto a fianco del leader del Cremlino. "Abbiamo avuto colloqui molto buoni. Avremo un colloquio adesso e ovviamente questo continuerà. Non vediamo l'ora che succedano molte cose molto positive per la Russia, per gli Stati Uniti e per tutti i coinvolti. Ed è un onore essere con lei", ha dichiarato ancora Trump.

Manifestanti e polizia ancora ai ferri corti

Sono un centinaio i manifestanti rimasti feriti negli scontri con la polizia: è quello che afferma un portavoce degli autonomi di sinistra che stanno protestando ad Amburgo contro il G20, citato dallo Spiegel. Le forze dell'ordine non danno una stima al riguardo.

Georg Ismail, la fonte citata dal periodico, ha denunciato "un'azione terrorizzante da parte della polizia", affermando che i diritti democratici di chi protesta vengono ignorati. Anche Attak, nella tarda serata di ieri, aveva contestato alla polizia di Amburgo di aver voluto impedire la manifestazione.

La situazione complessiva dell'ordine pubblico ad Amburgo ha indotto la polizia di Amburgo a chiedere rinforzi dai Länder vicini. Duecento agenti sono in arrivo dallo Schleswig-Holstein, altri 200 dal Baden Württenberg e anche Berlino sta inviando nuove unità.

Negli scontri, stando alla Bild, ci sarebbero stati 45 fermi, mentre 15 manifestanti sarebbero finiti sotto regime di sorveglianza. Almeno 60 gli interventi dei vigili del fuoco, in diversi luoghi della città, dove molte auto sono state bruciate. La polizia ha confermato all'Ansa l'evacuazione di un asilo infantile: ma la misura è stata decisa su iniziativa dei responsabili dell'istituto, hanno spiegato, e non su richiesta delle forze dell'ordine.

(Ats)