Trump guadagna terreno su Hillary

Un recente sondaggio mostra la candidata democratica per la Casa Bianca, Hillary Clinton, ancora in vantaggio sul rivale repubblicano Donald Trump, ma in misura minore rispetto al precedente rilevamento dello stesso istituto.

Si tratta di un sondaggio condotto dalla Monmouth University tra lo scorso giovedì e domenica in cui Hillary e data come favorita al 46% mentre Trump è al 36%.

Dalla stessa indagine effettuata quattro settimane fa risultava invece un distacco di ben 13 punti percentuali tra la ex segretario di Stato in testa con il 50% dei consensi e il tycoon a seguire con il 37%.

Non è escluso quindi, secondo osservatori, che a pesare possa essere stata la polemica sulla Fondazione Clinton riaccesa con la diffusione all'inizio delLa scorsa settimana di nuove e-mail del periodo in cui Hillary Clinton era a capo del dipartimento di Stato.

