Trump: non sono ricattabile dalla Russia

Donald Trump sale sul palco per la sua prima conferenza stampa da presidente in via di insediamento e risponde prima di tutto al rapporto dell'intelligence americana su una sua presunta ricattabilità da parte della Russia. Trump non teme questa eventualità: "Fuori dagli Stati Uniti ho sempre tenuto comportamenti ineccepibili", ha sottolineato, negando che ci siano anche accordi e affari con Mosca. A cui ha lanciato, però, una accusa circostanziata: "Penso che dietro l'hackeraggio della campagna presidenziale americana ci sia la Russia".

Trump ha poi fatto un'apertura a Mosca: "La Russia può aiutarci a combattere l'Isis. L'attuale amministrazione ha creato l'Isis andandosene dall'Iraq e creato un vuoto di potere che ha dato vita all'Isis. Io non so se avrò un rapporto migliore con Vladimir Putin, ma me lo auguro".

Il futuro presidente USA ha poi definito l'Obamacare un "completo e totale disastro" e ha promesso che sarà "abrogata e sostituita nello stesso giorno, nelle stesse ore". L'Obamacare, ha aggiunto, è "un problema dei democratici. Non appena il nostro ministro della Salute sarà confermato, presenteremo un piano per cancellare e sostituire l'Obamacare".

Costruiremo il muro (al confine tra gli Usa e il Messico, ndr)" ha poi ribadito Trump. "Potremmo aspettare un anno, un anno e mezzo", ha aggiunto, precisando: "Il Messico ci rimborserà. In qualche forma, ma succederà".

Nessun conflitto di interessi

Donald Trump ha ceduto il controllo delle sue società e si dimetterà da tutte le posizioni nell'ambito della Trump Organisations. Lo ha specificato l'avvocato di Trump, Sheri Dillon, intervenuta durante la conferenza stampa del presidente eletto.

(ATS/RED)