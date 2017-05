Trump: "Pronto a incontrare Kim Jong-un"

Dopo settimane di altissima tensione a causa dei lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord, con minacce nucleari neanche troppo velate, oggi forse qualcosa si sblocca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto infatti di non escludere l’ipotesi di un incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, e ne sarebbe «onorato». Dopo settimane di duro confronto a distanza con Kim, Trump ha precisato in una intervista alla Bloomberg che «se incontrarlo fosse la cosa giusta da fare da parte mia, lo farei senza indugio. E ne sarei onorato». Nelle ultime settimane l’Amministrazione Trump ha più volte fatto sapere che con la Corea del Nord «tutte le opzioni sono sul tavolo». Da quando ha assunto la guida del Paese alla morte del padre nel 2011, Kim Jong Un non ha mai incontrato leader stranieri. La Corea del Nord è diventata la questione di sicurezza nazionale e di politica estera più urgente per Trump, che ha appena passato la soglia dei 100 giorni dall’insediamento alla Casa Bianca. La Corea del Nord ha continuato a testare missili quest’anno dopo avere condotto l’anno scorso i suoi quarto e quinto test nucleari. L’amministrazione Trump ha allora annunciato l’invio di una portaerei al largo della penisola coreana, la Carl Vinson, e ultimamente ha provato a coinvolgere la Cina come tramite per stemperare la tensione altissima a livello internazionale.