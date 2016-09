Trump: "Proteggerò i valori cristiani"

In una "amministrazione Trump, la nostra eredità cristiana sarà amata, protetta, difesa come non avete mai visto prima". È la promessa del candidato presidenziale repubblicano al Values Voter Summit, in corso a Washington, uno dei più grandi appuntamenti negli Usa dei cristiani conservatori, che combattono tra l'altro l'aborto.

I leader politici, ha sostenuto Donald Trump, "hanno abbandonato la gente di fede in America e oggi la cultura media spesso deride e umilia la gente di fede". Il tycoon ha promesso invece di difendere la fede e i valori tradizionali, nel tentativo di allargare la sua base elettorale mandando segnali in tutte le direzioni.

(Ats)