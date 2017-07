Trump: stop al sostegno anti-Assad

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di porre fine al programma segreto della Cia per armare e addestrare ribelli moderati siriani che si oppongono al governo di Bashar al-Assad, una mossa che è stata a lungo caldeggiata dalla Russia.

Lo scrive il Washington Post citando fonti ufficiali americane. Il programma è stato al centro della linea adottata dall'amministrazione Obama per fare pressione su Assad ma la sua efficacia è stata messa in dubbio dopo il dispiegamento delle forze russe in Siria.

Secondo le fonti ufficiali citate dal Washington Post, la decisione di Trump di eliminare il programma segreto riflette l'intento del presidente di trovare modi per collaborare con la Russia sulla Siria, ma mostra anche che per Washington in questa fase la rimozione di Assad non è una priorità assoluta.

Il quotidiano riferisce inoltre che Trump ha preso la decisione di eliminare il programma circa un mese fa, dopo un incontro con il direttore della Cia Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster, prima del faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin in Germania il 7 luglio scorso.

(ATS)