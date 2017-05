Trump straccia gli accordi sul clima

Il presidente Usa Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo di Parigi sul clima. Lo scrive il sito Usa Axios, citando due fonti non identificate con conoscenza diretta della decisione. Secondo Axios, che aveva anticipato la notizia domenica scorsa, i dettagli saranno messi a punto da un team ristretto, di cui dovrebbe far parte l’amministratore dell’agenzia per l’Ambiente (Epa) Scott Pruit. La decisione sarebbe nei fatti la conferma di quanto detto da Trump in campagna elettorale sull’abbandono delle politiche ambientaliste del suo predecessore Obama.

Ci sarebbero però alcune figure nell’amministrazione più sensibili ai temi ambientali, tra cui anche la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner, che suggerirebbero al presidente di modificare alcuni dei parametri degli accordi, ma di non lasciare l’intesa sul clima raggiunta a livello internazionale nella capitale francese. Dopo le indiscrezioni di stampa, Trump ha twittato: «Annuncerò la mia decisione sugli accordi di Parigi nei prossimi giorni, faremo l’America di nuovo grande!».