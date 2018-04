Turchia: l'epurazione va avanti

Nuova massiccia operazione contro la presunta rete golpista di Fethullah Gulen in Turchia. La procura di Ankara ha emesso stamani 80 mandati d'arresto.

Tra i ricercati ci sono 32 militari del comando generale della gendarmeria, di cui 12 maggiori e 20 luogotenenti, e 48 ex docenti di scuole 'guleniste'.

In manette sono già finiti almeno 52 dei ricercati in blitz condotti in 12 province turche, secondo l'agenzia statale Anadolu. Le operazioni di polizia proseguono per tentare di catturare gli altri sospetti.

Dal fallito putsch del luglio 2016, stima l'Onu, almeno 160mila persone sono state arrestate sotto lo stato d'emergenza in vigore in Turchia.

(Ats)