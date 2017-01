Turchia, in manette 8 militanti dell'ISIS

Diverse persone con legami con lo Stato islamico sono state fermate lunedì a Istanbul in relazione alla strage compiuta domenica in un locale della capitale turca.

Almeno 8 sospetti militanti dell'Isis sono stati fermati oggi dalle unità antiterrorismo della polizia di Istanbul per un presunto coinvolgimento nell'attacco della notte di Capodanno al nightclub 'Reina', in cui sono morte 39 persone. Lo riporta il sito di Hurriyet.

Almeno 25 sospetti militanti dell'Isis sono stati arrestati nell'ultima settimana in Turchia, in operazioni antiterrorismo avviate prima dell'attacco al nightclub 'Reina' di Istanbul nella notte di Capodanno, in cui sono state uccise 39 persone.

Lo fa sapere il ministero dell'Interno di Ankara, secondo cui i fermati in totale sono stati 147, 25 dei quali poi formalmente arrestati. Le operazioni sono iniziate il 26 dicembre e, al momento, non sono noti legami diretti dei detenuti con l'attacco di Istanbul.

Nuove foto del killer

Un uomo dai capelli neri, senza barba e con un giubbotto scuro. È questo il profilo dell'attentatore del nightclub 'Reina' di Istanbul, come emerge dalle immagini di una telecamera di sorveglianza diffuse dall'agenzia di stampa Dogan, e non quello mostrato ieri da diversi media locali di un uomo con la barba. Le nuove foto non permettono di chiarire altri dettagli. Dopo la strage, l'attentatore è fuggito e una caccia all'uomo è in corso in tutta la Turchia.

(Ats)