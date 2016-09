Turchia: scuola al via, ma mancano i docenti

A poco più di due mesi dal fallito golpe, dopo il quale sono stati licenziati o sospesi decine di migliaia di docenti, in Turchia è iniziato stamani il nuovo anno scolastico per circa 18 milioni di studenti. Secondo Huseyin Ozev, presidente dell'Unione degli insegnanti di Istanbul, si rischia una situazione di "caos generalizzato per la mancanza di 40-50 mila" professori, non ancora rimpiazzati.

Nei giorni scorsi il ministro dell'Educazione, Ismet Yilmaz, aveva tuttavia assicurato che la Turchia intende "assumere al più presto 30 mila docenti, in modo che non ci sia una carenza durante l'anno".

