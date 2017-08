Turku, arrestati 5 presunti complici

La polizia ha arrestato stanotte a Turku cinque persone sospettate di essere collegate all'accoltellatore che ieri ha ucciso due persone nella piazza principale della città portuale finlandese, prima di essere ferito dalle forze di sicurezza.

Lo riferiscono i media locali. L'assalitore, un 18enne marocchino che ora è ricoverato in ospedale dove la polizia non lo ha ancora interrogato, aveva accoltellato anche altre otto persone, prima di essere 'neutralizzato'. Tra queste, ha fatto sapere la Polizia anticrimine finlandese su Twitter, vi sono un italiano e due svedesi. Le persone decedute sono invece finlandesi. Gli inquirenti hanno anche aggiunto che ora stanno indagando il tutto come terrorismo e sarebbero inoltre sulle tracce di altri sospettati.

Alle 14 è prevista una conferenza stampa dove saranno comunicate tutte le novità e quanto è emerso finora. Al momento non sono note le motivazioni del gesto.

(Red/Ats)