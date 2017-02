Tutti contro Trump

Molti americani chiedono l'impeachment del presidente americano Donald Trump. Ma i democratici frenano: per quanto la prospettiva sia allettante, parlarne ora, a solo un mese di distanza dall'ingresso di Trump alla Casa Bianca, potrebbe diventare un boomerang.

Una decisione prematura potrebbe infatti ritorcersi contro il partito, che rischia di apparire troppo 'fanatico' nella sua opposizione al presidente. E, peggio ancora, rischia di rafforzare l'appoggio dei repubblicani a Trump concedendogli le munizioni finanziarie e politiche in un momento come quello attuale in cui le chance di successo di un impeachment sono, alla meglio, remote.

"Dobbiamo raccogliere fatti e prove, al momento ci sono dubbi e supposizioni. Prima di usare la parola 'I' come impeachment dobbiamo raccogliere i fatti", afferma Eric Swalwell, membro permanente della commissione scelta di Intelligence della Camera. "Per il momento l'unica parola con la 'I' su cui concentrarsi è indagini", gli fa eco il parlamentare Brendan Boyle. Il dibattito sull'impeachment domina fra gli elettori democratici, e in California è stato lanciato il super pac 'Impeach Trump Leadership'. Ma il confronto si sta accendendo anche fra i democratici più liberal, che stanno facendo aleggiare lo spettro dell'impeachment.

Il manuale anti-Trump di Obama

Attaccate i politici repubblicani quando ritornano nei loro Stati, durante i town hall. Metteteli sotto pressione e spingeteli a dire 'no' alle politiche di Donald Trump, inclusi l'abolizione dell'Obamacare, le misure anti-immigrati e la costruzione del muro con il Messico. A consigliare ai manifestanti anti-Trump come avere maggiore effetto è il manuale delle istruzioni 'Indivisible' di Organizing for Action, il gruppo fondato da Barack Obama. Lo riporta il New York Post.

Il manuale è chiaro. "Entrate nei town hall senza attirare l'attenzione, sedetevi nelle prime file ma non in gruppo", così da far apparire che l'intera sala allestita per l'evento sia contro il politico repubblicano atteso. L'obiettivo è quello di instillare nei repubblicani dubbi sull'agenda di Trump, aprendo la strada alla ripresa del potere da parte dei democratici alle elezioni di midterm nel 2018. Dopo i town-hall "diffondere i video realizzati", in modo che tutti vedano quanto accaduto.