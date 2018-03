"Tutto questo è ancora un sogno"

La giovane premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai in Pakistan dopo 6 anni: "Sono andata via con gli occhi chiusi e ora ci ritorno con gli occhi bene aperti".

"La giornata più bella della mia vita". Così Malala Yousafzai, la giovane premio Nobel per la Pace pachistana gravemente ferita nel 2012 dai talebani per la sua attività a favore dell'istruzione delle bambine, ha definito la giornata trascorsa nella sua casa di Mingora, la città della Valle dello Swat dove ha vissuto fino ai 12 anni. Così, in un quadro di stringenti misure di sicurezza, Malala è stata portata con i genitori e il fratello a bordo di un elicottero militare dalla capitale fino al luogo dove si trova la casa della sua fanciullezza, da cui fu strappata da un grave attentato, rivendicato dal Tehrek-e-Taliban Pakistan (TTP), che quasi ne causò la morte.

"Dallo Swat - ha dichiarato ad una agenzia di stampa internazionale - sono andata via con gli occhi chiusi (era in coma dopo gli spari al volto, ndr.) e ora ci ritorno con gli occhi bene aperti". Ad attenderla davanti all'edificio i tanti parenti lasciati a Mingora, le compagne di classe e gli amici di quel tempo. Abbracci, sorrisi, fiori, ma anche lacrime di gioia hanno segnato l'appuntamento durante cui la giovane premio Nobel ha detto: "Per me tutto questo è ancora un sogno, sono davvero fra di voi? È un sogno o la realtà?".

Impressioni che ha voluto marcare anche attraverso il suo account Twitter. Dopo aver definito Mingora e la Valle dello Swat "il posto più bello per me sulla Terra", la ventenne leader pachistana ha anche pubblicato una foto insieme ai suoi genitori e fratelli nel cortile della casa di un tempo. E in un altro messaggio ha aggiunto: "Una gioia davvero grande nel vedere la dimora dei miei genitori, nel visitare gli amici e nel mettere i miei piedi di nuovo su questa terra".

Dopo questa tappa, insieme alle persone care si è trasferita in un villaggio a 15 chilometri da Mingora per visitare lo Swat Cadet College Guli Bagh, istituto finanziato con denaro della Fondazione da lei creata, che fornisce materiale, libri e divise scolastiche a scuole pachistane.

In una intervista alla tv GEO Malala ha assicurato che i suoi piani sono di "ritornare in Pakistan al termine degli studi universitari" ad Oxford, perché "è qui che voglio continuare a lavorare per l'emancipazione delle bambine e delle ragazze pachistane". "In passato avevo detto che mi sarei impegnata a studiare per diventare primo ministro del Pakistan - ha poi spiegato alla Bbc in lingua urdu - ma poi ho cambiato idea perché la politica è un tema molto complicato".

(Ats)