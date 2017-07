Un anno fa l'uccisione di padre Hamel

Oggi la Francia commemora padre Jacques Hamel, il sacerdote di provincia ucciso esattamente un anno fa nella parrocchia di Saint-Étienne-du-Rouvray, vicino a Rouen, da due terroristi dell'Isis sull'altare della chiesa mentre celebrava la messa. Per l'occasione sono giunti sul posto il presidente Emmanuel Macron insieme al premier Edouard Philippe.

"Assassinando padre Hamel ai piedi del suo altare, i terroristi hanno pensato di seminare la sete di rappresaglia tra i cattolici di Francia. Hanno fallito": ha detto Macron, aggiungendo che "la Repubblica non deve combattere una religione né prendere il suo posto. Opera ogni giorno affinché ognuno possa credere o no" ha poi aggiunto Macron.

"Padre Hamel è più vivo che mai"

Dal canto suo, l'arcivescovo di Rouen, Dominique Lebrun, ha affermato che "padre Jacques Hamel è più vivo che mai. Uccidere in nome di Dio è inumano. L'odio non ha trionfato e non trionferà".

Lebrun ha anche ringraziato la comunità musulmana per aver "tenuto ad essere presente" alla cerimonia odierna in ricordo di Frère Jacques.

Intanto continua il processo di beatificazione del sacerdote.

