Un attacco contro i passanti anche in Russia

Un uomo armato di coltello ha ferito 8 persone a Surgut, prima di venire ucciso dalla polizia. Le autorità non pensano sia terrorismo, ma l'opera di un giovane con problemi.

Un uomo armato di coltello ha aggredito alcuni passanti a Surgut, in Russia, ferendo otto persone. L'assalitore è stato poi ucciso dalla polizia. Lo riferisce Russia Today citando il Dipartimento locale del Comitato investigativo russo. Ignoto al momento il movente dell'aggressione.

Il fatto, riportano gli investigatori, è avvenuto "attorno alle 11.20", le 10.20 in Svizzera. Le persone colpite sono state ricoverate con ferite di diversa entità. Secondo Vladislav Nigmatulin, vice capo del dipartimento sanitario regionale, due feriti sono in gravi condizioni. Surgut, 360'000 abitanti, è il capoluogo dell'Area autonoma dei Khanty-Mansi, in Siberia occidentale.

Forse aveva problemi mentali

L'agenzia di stampa ufficiale russa Tass, che cita le forze dell'ordine locali, scrive che l'uomo forse soffriva di disturbi mentali. Proseguono comunque le indagini per stabilire il movente dell'aggressione e l'identità dell'assalitore.

"Il terrorismo non è la pista principale"

"La teoria che l'attacco sia stato un atto terroristico non è la principale": lo ha dichiarato il Dipartimento del Ministero dell'Interno russo per l'Area autonoma dei Khanty-Mansi a proposito dell'assalto ai passanti avvenuto stamattina a Surgut.

Secondo l'organo locale del ministero dell'Interno russo, si sta indagando su quelle che erano le condizioni mentali dell'aggressore. Il Comitato investigativo russo fa sapere che il ragazzo, nato nel 1994, era del posto.