"Un atto di pura malvagità"

Sonny l'infermiere di 29 anni del Tennessee e' stata la prima vittima del massacro di Los Angeles ad essere identificata. Ma piu' si va avanti nel durissimo lavoro del riconoscimento delle persone rimaste uccise durante il concerto e piu' la vicenda assume i contorni di una vera e propria strage di donne.

Ci sono Rachael la poliziotta di Manhattan Beach e Sandra la professoressa californiana. E ancora, Jenny la maestra d'asilo, Susan l'impiegata, Lisa la segretaria, come lo era Bailey. Non hanno avuto scampo nemmeno Denise, 50 anni, nonna e pensionata della West Virginia, Rhonda la designer di Boston, Jennifer ed Angie - solo 20 anni - entrambe della California, Jessica originaria del Canada, e Neysa l'imprenditrice. Ma nella identificazione delle 59 vittime finora accertate siamo solo all'inizio.

Un minuto di silenzio per le vittime

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime del massacro di Las Vegas, nel giardino della Casa Bianca con la first lady Melania e il vicepresidente Mike Pence con la moglie Karen.

Anche la first lady Michelle sarà mercoledì a Las Vegas con il presidente e marito Donald Trump, per incontrare i feriti, le famiglie delle vittime e i soccorritori.

Reagendo al massacro, Melania ha scritto su Twitter "Il mio cuore e le mie preghiere vanno alla vittime, famiglie e cari! #PrayForLasVegas".

Il dibattito sulle armi

Così gli Stati Uniti ripiombano nell'incubo senza fine delle stragi di massa, quelle che nell'era Trump sembravano dimenticate. Così come in soffitta era finito il dibattito sulla incredibile diffusione delle armi da fuoco. Come quelle che Stephen Paddock - 64 anni, americano di razza bianca, suicidatosi prima dell'arrivo delle teste di cuoio - aveva nella camera d'albergo da cui ha sparato. E ne aveva anche nella sua abitazione di Mesquite, in Nevada: un vero e proprio arsenale da guerra tra pistole semiautomatiche, fucili d'assalto, maxi-caricatori e munizioni.

E mentre già montava la polemica su come sia stato possibile far entrare tutte quelle armi in un resort, il presidente americano parlando alla nazione in diretta tv ha definito quanto accaduto "un atto di pura malvagità" ed ha annunciato che mercoledì sarà a Las Vegas.

Gli investigatori hanno trovato almeno 42 armi da fuoco, tra pistole e fucili, tra la camera d'albergo e l'abitazione del killer Stephen Paddock. Nella stanza di hotel le armi rinvenute sono 23, tra cui 19 fucili, due di questi sistemati su treppiedi alla finestra. Aveva anche centinaia di munizioni": lo ha detto la Polizia incontrando la stampa.

Parecchie migliaia di munizioni nell'abitazione di Mesquite

La strage di Las Vegas è forse la prima in America cui è stata utilizzata un'arma automatica. Paddock avrebbe infatti modificato un fucile d'assalto AK-47, sul tipo di quelli usati in guerra, per esplodere colpi in più rapida successione, solo tenendo premuto il grilletto. È una delle ipotesi fatte dagli investigatori per spiegare quello che è stato il massacro più sanguinoso della storia recente americana. Reso ancor più devastante dal fatto che l'uomo ha sparato dall'alto su una folla di circa 20mila persone assiepate.

È inoltre emerso che nella sua automobile Paddock aveva del nitrato di ammonio, un composto chimico utilizzato anche per produrre alcuni esplosivi. Nel veicolo, parcheggiato nei pressi del Mandalay Bay, è stata trovata anche una piccola quantità di tannerite, un tipo di esplosivo a medio e alto potenziale formato da una miscela di nitrato e percolato di ammonio. Nell'abitazione di Mesquite, oltre al gran numero di armi e "parecchie migliaia di munizioni" sono state trovate delle apparecchiature elettroniche.

Paddock era un investitore multimilionario che aveva fatto una fortuna nel settore immobiliare. Lo ha affermato - secondo quanto riporta l'Ap - il fratello dell'uomo, Eric Paddock, che in precedenza si era limitato a raccontare come il killer avesse lavorato in passato come contabile.

(Ats)